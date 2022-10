Tinlot : un chat réconforte les pensionnaires d’une maison de repos

Nos confrères de RTC-Liège nous racontent une belle histoire. Celle de Tao, un chat pas comme les autres. Depuis le mois d’août, ce chat d’un an issu d’un refuge vit… dans une maison de repos ! Là, cette nouvelle mascotte embellit le quotidien des 60 résidents.

Ce n’est pas le premier compagnon à quatre pattes que le home de Seny accueille à Tinlot en Province de Liège. La ronronthérapie fonctionne bien : Tao apaise les personnes âgées et leur apporte de la joie et du réconfort. C’est le cas pour Edouard, 75 ans, en charge actuellement de Tao. “J’ai perdu ma fille l’été dernier, et Tao est arrivé peu de temps après ce drame. Il m’a été d’un grand soutien. Depuis il a pris l’habitude de venir me consoler lorsque je suis couché. Il vient ronronner sur moi et il me caresse avec sa patte. On a vraiment l’impression qu’il sent la détresse qu’il y a tout au fond de moi”, confie Edouard à RTC-Liège.

Au quotidien, une association animalière (Yes we cat) prend en charge les frais vétérinaires et la maison de repos s’occupe du reste (nourriture, litière, jouets, panier, etc.). A l’exception des cuisines, du restaurant et de l’infirmerie, le chat a accès à tous les espaces et toutes les chambres. " Pour le moment, il se déplace souvent le soir, mais je suis sûre que d’ici quelques mois, il se promènera en journée au sein de la maison de repos et sera le chat de tous les résidents”, ajoute Gloria Buelens, directrice de la maison de repos.