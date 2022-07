Tinlot : des visiteurs malveillants s’en prennent la nuit à un camp de scouts installé à Fraiture

Certains camps de scouts sont parfois victimes de visites nocturnes malveillantes. Des individus cherchent à faire peur aux scouts, chahutent, voire dégradent ou même commettent des vols.

Cette semaine, des vandales s’en sont, par exemple, pris à un camp de scouts néerlandophones établi à Stavelot.

Ailleurs en province de Liège, le camp installé Fraiture, sur la commune de Tinlot, par d’autres scouts néerlandophones âgés de 12 à 18 ans a reçu plusieurs visites intempestives. Les auteurs sont sans doute du coin. Ils semblent bien le connaître en tout cas. Ils agissent la nuit. Le responsable du camp raconte : "Ils sont venus en voitures et pendant la nuit, entre deux et cinq heures du matin, ils ont jeté des pétards pirates etc. Ils sont passés tout près des tentes. Eux, ils pensent que c’est un jeu. Mais pour nous, c’est embêtant. C’est pour ça que nous sommes plus attentifs et que nous avons averti la police et aussi la bourgmestre qui a lancé un appel aux gens des environs de tenir aussi un coup d’œil.".

Les enfants dormaient au moment des faits et ils ne se sont rendu compte de rien.