Tine De Caigny : derrière Tessa Wullaert et Janice Cayman, la machine à buter des Red Flames

Avec Tessa Wullaert et Janice Cayman, c’est la troisième star des Red Flames. A 25 ans, soufflés samedi passé la veille de l’entrée des Belges dans le tournoi face à l’Islande (1-1), Tine De Caigny (37 buts en 77 caps !) a aussi acquis sa petite notoriété internationale. L’ex-joueuse d’Anderlecht, depuis un an à Hoffenheim (le 3e club allemand derrière Wolfsburg et le Bayern), a marqué les esprits en butant… 12 fois en 8 matches de qualifications, frappant même 8 fois (un quintuplé et un hat-trick) contre la seule Lituanie ! Un total faisant d’elle la meilleure buteuse de la zone Euro ! De quoi intégrer le calepin des scouts de cet Euro.

" C’est toujours chouette de marquer des buts : je sais que je peux aider mon équipe à gagner des matches et ça me donne une sorte de boost " explique la jeune femme originaire de Beveren. " A la position où je joue, on compte forcément beaucoup sur moi. Et quand vous marquez beaucoup, vous recevez des offres de nombreux clubs… C’est comme dans le foot masculin : comme attaquante, vous êtes jugée sur vos statistiques. Alors oui, moi aussi, j’ai un manager qui gère mes intérêts. Mais on est quand même loin des pratiques un peu bizarres dont on parle souvent dans le foot masculin. (clin d’œil) Combien je vaux sur le marché ? (Elle éclate de rire) Aucune idée ! Mais c’est clair qu’un marché est en train de se former et que je suis attentive à la valeur financière qu’on me donne. "