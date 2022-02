Tinder : la différence de prix selon votre âge prendra bientôt fin

Une étude a révélé que l’application de rencontre Tinder discriminait les utilisateurs selon leur âge. L’entreprise a annoncé qu’elle allait mettre fin à ces pratiques ?

Plus vieux ? Plus cher !

Selon l’étude, menée par Mozilla et Consumers International, des profils tests ont été créés dans six pays (États-Unis, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Corée, Inde et Brésil), afin de souscrire à un abonnement Tinder+. C’est ainsi que Consumers International a découvert la grande différence de prix pratiqués par Tinder, pour un même abonnement offrant les mêmes options supplémentaires (booster le profil, super like etc.).

En Nouvelle-Zélande, pas moins de 25 prix différents ont été découverts, allant de 4,95 dollars à 24,54 dollars. Aux Pays-Bas, la même option était facturée entre 4,45 dollars et 25,95 dollars. 31 prix différents étaient pratiqués chez nos voisins hollandais, soit une différence de 483% entre les deux prix.

En moyenne, les utilisateurs âgés de 30 et 49 ans recevaient des offres plus élevées que les profils âgés de 18 et 29 ans.

Une réponse qui peine à convaincre

Selon Tinder, cette différence de prix partait d’une bonne intention. “Lorsque nous avons lancé notre premier abonnement, nous voulions offrir aux jeunes membres un prix inférieur au prix standard, pour rendre Tinder abordable pour ceux qui sont à l'école ou en début de carrière. L’âge et le marché étaient les seuls facteurs pris en compte pour déterminer les prix."

L’application de rencontre précise qu’à aucun moment, les abonnés n’ont été discriminés : “L'orientation sexuelle, le sexe, la race, la religion ou toute autre caractéristique démographique n'ont jamais informé, influencé ou déterminé les prix chez Tinder. Et surtout, ça ne sera jamais le cas.”

Tinder a pourtant déjà été accusé en 2019 de discrimination concernant l’âge de ses abonnés. Et comme l’explique Alan Woodward, professeur de cybersécurité à l'Université de Surrey au Royaume-Uni :”Ce n'est pas comme les impôts, où ceux qui en ont le plus pourraient être invités à payer plus. Il s'agit de dresser le profil des individus pour voir quel est le prix maximum qu'ils paieront, quelle que soit leur capacité à payer.”

Au-delà de la réponse officielle, publiée par Tinder sur son blog, un porte-parole de l’entreprise a tenu à ajouter que “le nouveau rapport est profondément incomplet et contient des allégations complètement fausses et scandaleuses. Tout rapport ou inférence selon lesquels nous pratiquons cela est manifestement faux et scandaleux."