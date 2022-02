Tinder, dix ans de règne sans partage pour l'application de rencontre

L’application a donc permis de banaliser une diversification des relations, allant des "sex friends" aux coups d’un soir. Les utilisateurs n’ont d’ailleurs plus honte d’être inscrits sur Tinder : ce n’est pas l’application du désespoir, ou encore celle "de la dernière chance" comme ça pouvait l’être à l’époque avec d’autres sites de rencontre.

L’embarras du choix

Par contre, Tinder a aussi ses écueils. Notamment celui d’entretenir la consommation des relations. "On sait que la personne est disponible, qu’elle est intéressée. A court terme, ça peut être sécurisant puisque ça donne l’illusion que l’on peut ne jamais être seul ", remarque Sarah Galdiolo, chercheuse dans le domaine du couple à l’UMons.

Les gens sont plus mal à l’aise à l’idée d’exposer leurs déceptions et le fait d’être un second choix

Et si cela convient à certains, ceux qui cherchent le grand amour s’en trouvent parfois vite déçus. "Je pense qu’il y a eu toute une série de personnes pour qui Tinder s’avère positif. Mais malheureusement je rencontre aussi pas mal de personnes pour qui ça a été plus compliqué. Ce n’est pas quelque chose de vraiment discuté, mais il y a des gens qui enchaînent les déceptions."

"C’est vrai que c’est banalisé d’aller sur Tinder mais les gens sont plus mal à l’aise à l’idée d’exposer leurs déceptions et le fait d’être un second choix."

L’effet de réseau

Il faut dire qu’il n’y a que l’embarras du choix sur Tinder, et la communauté ne cesse d’ailleurs de s’agrandir. Or, la valeur de ce type d’application dépend justement de cet effet de réseau.

"Plus le nombre d’utilisateurs augmente, plus la valeur de l’application augmente. Parce que dans des applications de matching du type Tinder, plus il y a d’individus connectés, plus vous augmentez la probabilité de rencontrer une personne qui vous correspond ", remarque Damien Renard. Et c’est parce que "tout le monde est sur Tinder", que vous avez l’espoir d’y rencontrer quelqu’un.