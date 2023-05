Tina Turner : hommage à une légende du rock et du R&B

Fin des années 60 et début des années 70 et énorme succès avec des reprises rock…

Boosté par ce travail avec Phil Spector, le duo Ike & Tina Turner continue son chemin et s’ouvre de plus en plus à des reprises de classiques du rock revisité à leur façon. C’est ainsi que le groupe reprendra le "Come Together" des Beatles, "Honky Tonk Woman" des Rolling Stones et aussi et surtout l’inoubliable "Proud Mary" de Creedence Clearwater Revival, le plus grand succès commercial du duo en 1970.

Malheureusement cette période de succès est accompagnée par une phase particulièrement difficile de la carrière du duo. Ike Turner, de plus en plus frustré par l’aspect ultra-charismatique de sa femme, se conduit comme un véritable dictateur en studio et durant les tournées. La drogue joue ici un rôle important et le couple bat de l’aile.

Ike Turner est violent aussi bien psychologiquement que physiquement envers Tina et cette association musicale et dans la vie tourne au véritable cauchemar pour la chanteuse.

En 1973, rien ne pas plus entre Ike et Tina Turner et pourtant ils sortent l’un des plus grands (et le dernier) succès de leur carrière commune "Nutbush City Limits".

Ayant perdu confiance en son incroyable potentiel à la suite de plusieurs années de harcèlement, Tina récupère un peu d’énergie en étant l’invité des Who pour l’adaptation au cinéma de l’opéra rock "Tommy" en 1975. Tina Tuner y incarne le rôle de l’Acid Queen et se rend compte qu’il peut y arriver sans Ike à ses côtés…

Même si ce dernier continue à lui répéter qu’elle ne serait rien sans lui, Tina Turner arrive à sortir de cette union malsaine à la fin des années 70, qui se solde d’ailleurs par un divorce prononcé le 29 mars 1978…