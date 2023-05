Tina Turner à l’honneur ce soir sur La Trois : découvrez le biopic tiré de son autobiographie

En hommage à Tina Turner, La Trois modifie sa programmation et vous propose de découvrir "What’s love got to do with it", un biopic réalisé par Brian Gibson, avec Angela Bassets en tête d’affiche.

Suite au décès de la chanteuse américaine Tina Turner le 24 mai dernier, La Trois adapte sa programmation afin de rendre hommage à cette icône musicale. Ainsi, vous pourrez découvrir ce mardi soir "What’s love got to do with it", un biopic adapté de l’autobiographie de Tina Turner, intitulée "I, Tina" et parue en 1986.