Timothy Castagne soutient Romelu Lukaku : "On ne lui en veut pas, on sait qu’il a tout donné"

C'en est déjà terminé pour la Belgique. Les Diables Rouges quittent la Coupe du monde la tête basse après avoir partagé l'enjeu contre la Croatie ce jeudi (0-0). Déçu, Timothy Castagne s'est malgré tout présenté au micro de la RTBF à l'issue de la rencontre.

"C'est dommage... C'était un beau match mais la balle n'est pas rentrée. Le problème n'est pas cette rencontre, mais on passe quand même tout près de la qualification. On a eu les occasions. Eux aussi mais Thibaut Courtois nous a bien aidés, comme d'habitude. Parfois ça ne rentre pas. Ce n'est pas la faute d'un joueur. Au moins aujourd'hui on n'a pas de regrets. Sur les 2 précédents matches on aurait dû faire mieux, mais aujourd'hui on a tout donné", a confié Castagne au micro de notre envoyé spécial au Qatar Manuel Jous.

Avant de prendre la défense de Romelu Lukaku, qui a manqué de belles occasions en deuxième période : "Il s'en veut... mais il nous en a déjà mis quatre aussi dans un match. Il a tout donné. C'est difficile de revenir de blessure. On ne lui en veut pas du tout. On sait qu'il a tout donné et qu'il s'est battu pour garder la balle. Il était aussi au bon endroit sur les occasions qu'il a manquées. L'important c'est qu'il était là avec nous".

"Roberto Martinez nous a dit qu'il arrêtait dans le vestiaire. C'est dommage de terminer là-dessus. On aurait pu faire de belles choses", a conclu le défenseur de Leicester.