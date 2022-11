Timothy Castagne pointe les problèmes des Diables : "On doit beaucoup plus se parler et travailler sur nos positions"

24 heures après la défaite des Diables Rouges face à l'Egypte (1-2), Timothy Castagne s'est présenté face à la presse

"On n’a pas trop regardé les commentaires à l’extérieur suite à ce match. L’important, c’est de régler les quelques petites choses qui ont posé problème. Je préfère qu’elles se produisent maintenant plutôt que durant le tournoi. Il faut régler les problèmes, c’est sûr. On doit beaucoup plus parler entre nous, ça a manqué pendant le match. On ne parle pas. Si on communique, on peut bloquer des contre-attaques directement. On doit travailler sur nos positions aussi. C’est un peu tout le monde. On ne peut pas prendre le Canada à la légère car il n’y a pas de match gagné à l’avance. L'entraineur a montré son mécontentement à la mi-temps. On n’a pas encore reparlé du match. Il veut sans doute qu’on cogite entre nous avant de poser des consignes. C'est mieux de prendre une claque maintenant afin de remettre les choses au clair. Est-ce que je me sens dans la peau d'un titulaire ? Oui. Ca devient toutefois négatif si tu te sens trop dans la peau d'un titulaire. A chaque rassemblement, j'essaie d'arriver en tant que non titulaire et de remontrer à l'entrainement que je mérite ma place", a expliqué le joueur de Leicester.

Avant de parler de leur hôtel, un gigantesque complexe à l'écart de Doha : "On sera tranquille ici. Ca laissera plus de temps pour la récupération, la tactique et pour être en groupe. Ca peut nous être bénéfique." "Comme tout le monde, j'ai vu la vidéo avec notre Roi. On a été agréablement surpris. Il montre une autre facette de lui, on voit rarement cela. Ca montre ce que c’est d’être Belge", a-t-il indiqué ensuite.