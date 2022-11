Timothy Castagne optimiste avant d’affronter la Croatie : "Si on joue notre jeu, on passera"

La Belgique affronte la Croatie ce jeudi sur le coup de 16h. Un match capital en vue d’une qualification pour les huitièmes de finale puisque la victoire est obligatoire si les troupes de Roberto Martinez ne veulent pas dépendre d’un autre résultat.

À un jour de la rencontre face à la bande à Luka Modric, Timothy Castagne s’est entretenu au micro de Pierre Deprez. "Le groupe va bien. Beaucoup de choses ont été exagérées et la réunion de lundi a fait du bien. Cela a fait du bien de parler tous ensemble même ce n’était rien d’incroyable. On s’est juste posé pour dire les choses car on ne se disait peut-être pas tout avant. On repart sur de bonnes bases".

Le joueur de Leicester revient également sur la bonne ambiance aux entraînements. "On est heureux de s’entraîner. Il faut prendre tout ce qu’on lit avec un peu de distance et ne pas tout croire. On en rit même entre nous".

Alors que la défaite est interdite face aux Croates, l’enjeu majeur de la partie peut-il paralyser les Diables ? "On sait qu’on n’a plus le droit à l’erreur. On joue un seizième de finale contre une très bonne équipe. On est dos au mur et on doit répondre présent. L’aspect mental aura une grande importance et c’est ce qui nous a faussé durant les deux premiers matches. Il faut juste profiter en étant heureux de jouer ce dernier match de groupe en sachant que nous avons notre destin en main. On s’est mis beaucoup de pression, il faut juste jouer comme avant".

Le défenseur analyse également l’équipe vice championne du monde. "Ils ont beaucoup de bons joueurs comme Modric et Ivan Perisic. Ils savent bien garder la balle et vite faire mal. On les a déjà joués et on a fait de bonnes choses. Si on joue notre jeu, on passera". Un marquage personnel sur quelqu’un ? "Je ne peux pas le dire, il faut le demander au coach…".