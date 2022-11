Timothy Castagne : "Le match contre la Croatie sera déjà une finale"

Les Diables rouges ont perdu contre le Maroc 0-2 ce samedi. Ils ont donc loupé une belle occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale dès cette deuxième rencontre, ils devront donc absolument faire une belle prestation contre la Croatie. Et ils l’ont dors et déjà compris.

Timothy Castagne au micro de Manuel Jous : "Une très bonne Belgique en début de match, je ne dirais pas ça. On avait la balle mais on n’a pas créé tant d’occasions que ça. On sait qu’on doit faire beaucoup mieux. Je pense qu’après le 0-1, on baisse les bras. On commençait à jouer long, on essayait de forcer, et on a laissé beaucoup trop d’espaces alors qu’on aurait dû continuer à jouer, il nous restait assez de temps. C’est dommage."

Un peu de panique s’est installée ? "Oui, je pense qu’on voulait absolument marquer tout de suite. Ils étaient assez costauds dans les airs c’était difficile de jouer les bons ballons. Il y avait les espaces entre les lignes mais on n’a pas assez exploité ça, c’est dommage."

La Belgique n’a plus perdu en phase de groupes d’un Mondial depuis 1994 et se retrouve donc dans une situation fort inhabituelle : "On a raté l’occasion de se mettre bien. On va arriver dans le dernier match contre la Croatie et ce sera déjà une finale. Ce sera déjà un match à élimination directe. Ce sera peut-être bien pour nous."

Le joueur le plus polyvalent de l’équipe ? "Tant que je peux essayer d’aider je joue où on me demande !"