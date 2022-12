Timothée Parrique, économiste, prône la décroissance : "On s’obstine à vouloir relancer la croissance, mais c’est normal que l’économie se stabilise"

Cette vision de l’économie, tendant vers la décroissance, peut faire peur. Car, pour beaucoup, croissance rime encore avec prospérité. "C’est ça que je trouve le plus curieux", poursuit-il. "Quand on parle de croissance, on ne parle pas de prospérité, de civilisation, de bien-être, de mieux-être. On ne parle que d’une chose très spécifique : l’augmentation du pouvoir intérieur brut (PIB). Et le PIB n’est pas un indicateur de richesse. C’est même écrit dans le manuel qui indique comment le calculer."

Mais alors qu’est-ce que le PIB, si ce n’est pas un indicateur de richesse ? Timothée Parrique définit le PIB comme "un indicateur volumétrique d’agitation économique". "Ça veut dire que c’est la vitesse à laquelle l’économie va tourner. Mais ça ne nous dit pas si l’économie produit les choses qui mènent au bien-être", nuance-t-il.

Certains pays commencent déjà à se défaire de cette mesure. L’expert cite plusieurs exemples : "En 2019, la Nouvelle-Zélande abandonne le PIB pour construire des budgets bien-être, un tableau de bord de 65 indicateurs de santé sociale et de résilience économique. Pareil pour le Pays de Galles, l’Islande, la Finlande, l’Ecosse. On pourrait aussi mentionner le Bhoutan, qui calcule le Bonheur intérieur brut."

Concrètement, on passe d’un indicateur à une multitude d’indicateurs. "On passe d’une économie de la quantité à une économie de la qualité. Elle demande des indicateurs plus diversifiés", explique le chercheur, qui précise que ce modèle nécessite une hiérarchie entre ces indicateurs. "Dans les pays riches, les indicateurs écologiques auront aujourd’hui priorité sur les indicateurs purement financiers parce qu’on est dans une situation où notre priorité est de rentrer dans les clous de la soutenabilité environnementale."