Timothée Chalamet ose le dos nu au Festival du film de Venise

Qui a dit que les décolletés dans le dos étaient réservés aux filles ? Certainement pas Timothée Chalamet qui n’a plus rien à prouver en matière d’outfit audacieux sur les red carpets. Et il en a encore fait une démonstration parfaite ce vendredi à la 79ème Mostra de Venise. Regardez-moi ce dos !

À 26 ans, l’acteur américano-français a tout d’un grand en matière de style. En quelques années, il a redéfini l’élégance moderne. Il aime ouvrir le champ, casser les codes en matière de mode et de genre. À chaque apparition, il scotche tout le monde. Comme avec son costume fleuri Alexander Mc Queen en 2018, son harnais pailleté Vuitton l’année suivante. Il y a eu aussi et surtout le costume déstructuré ivoire en satin signé Haider Ackermann qui lui a valu la première place sur la liste de GQ Magazine d’homme le mieux habillé de 2020. N’oublions pas non plus son costume Stella Mc Cartney aux imprimés champignons pour un photocall de Dune à Londres. Sans parler des couleurs qu’il apprivoise sans problème comme l’ivoire ou le fuchsia, le style grunge, casual… bref, c’est un spectacle jubilatoire pour les yeux à chaque fois !

Alors pour cette nouvelle édition du festival de cinéma de Venise, Timothée Chalamet a choisi de porter un costume rouge métallisé de son ami et créateur fétiche, le français Haider Ackermann, dont l’élément phare – et tellement rare dans le vestiaire masculin - était un dos nu. Un top rouge sang à décolleté bénitier tenu par un col cravate et un pantalon assorti, le tout complété par une paire de santiags et de bagues Cartier. Une silhouette qui a une de fois plus augmenté notre rythme cardiaque, laissant le public de la Mostra sans voix et emballant comme à chacune de ses apparitions les réseaux sociaux.

Sexy Timothée était là pour l’avant-première de Bones and All, - sa tenue était sans doute un clin d’œil aussi au film -, le nouveau film de Luca Guadagnino (qui a révélé le jeune acteur dans Call Me By Your Name en 2017) dans lequel l’acteur joue une romance cannibale aux côtés de Taylor Russel, qu’on n’a pas trop vue du coup, désolé ! Le film aurait reçu une standing ovation de 8,5 minutes – la plus longue du festival à ce jour ! – et on ne peut évidemment s’empêcher de penser que cela était dû en grande partie à l’adorable Timmy !