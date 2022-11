Timothée Chalamet explique que le biopic sur Bob Dylan part dans "une bonne direction"

Alors que cela fait déjà trois ans que le projet a démarré, qu’il a, entre-temps, été suspendu, l’acteur Timothée Chalamet, bien occupé aussi de son côté, a confirmé que Going Electric prend toujours "une direction très positive".

Le héros du film Dune s’est expliqué au magazine Variety : "Je n’ai pas arrêté de me préparer. J’ai vécu une expérience merveilleuse en me plongeant dans ce monde, que nous le fassions ou pas. Mais sans en dire plus – car je ne veux devancer personne, et tout doit encore être confirmé officiellement – les vents soufflent dans une très bonne direction".

La pandémie a permis à Chalamet de s’évader de sa ville natale de New York pour séjourner aux alentours de la ville, là où Dylan a passé une grande partie de sa vie. Il expliquait à GQ : "Ce n’est pas comme si je manquais de connexions, mais j’ai l’impression de me connecter à quelque chose là…"

La production du film sur Dylan ne commencera pas avant l’année prochaine. L’acteur Timothée Chalamet est quant à lui en pleine promo autour du film Bones and All et sur le tournage de Dune 2 et d’un film sur la jeunesse de Willy Wonka.

En 2020, Chalamet avait demandé à Joel Coen comment jouer le rôle du musicien emblématique, lui qui s’en était beaucoup inspiré dans son film Inside Llewyn Davis.

Coen a expliqué que "ce qui était le plus incroyable avec Dylan, ce n’était pas la qualité de sa musique – qui était évidente - mais la quantité, l’énorme travail qu’il a accumulé en si peu de temps, un album après l’autre".