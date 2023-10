Timothée Chalamet et Hugh Grant dans WONKA : nouvelle bande-annonce colorée

Retour sur la jeunesse de Willy Wonka, plus magicien que chocolatier, dans la 2e bande-annonce du film "WONKA" qui sortira en décembre.

Timothée Chalamet succède à Johnny Depp et enfile à son tour le chapeau haut de forme, le foulard et les vêtements colorés de celui qui est devenu le plus grand chocolatier de l’univers de Roald Dahl. Dans ce préquel de Paul King et Simon Farnaby, on plonge dans la jeunesse haute en couleur de Willy Wonka et on assiste à sa première rencontre avec un Oompa-Loompa incarné par Hugh Grant.

Le long-métrage sous forme de comédie musicale sortira dans les salles obscures le 13 décembre prochain et semble posséder les atouts nécessaires pour ravir les petits comme les grands.