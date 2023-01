Timothée Chalamet en acteur frustré et jaloux des autres stars pour une pub très drôle

Le clip se termine sur un " Hey Apple, call me" qui laisse supposer qu’une annonce le concernant va suivre. Car ce n’est pas la première fois que la marque à la pomme diffuse une pub du même style : l’année dernière, c’est Jon Hamm (Mad Men, Black Mirror, Top Gun : Maverick, …) qui s’énervait de ne pas en être. Et quelques mois plus tard, on apprenait qu’il serait à l’affiche de la troisième saison de la série The Morning Show, très attendue cette année !