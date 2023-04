Timothée Chalamet chantera lui-même dans le biopic sur Bob Dylan

Alors que depuis quelques jours, la rumeur enfle autour d’une idylle entre Timothée Chalamet et Kylie Jenner, le réalisateur James Mangold donne des nouvelles du futur film consacré à Bob Dylan avec dans le rôle-titre Timmy.

Le projet avait été lancé en 2020 et interrompu à cause du Covid. Mais cette fois, ça y est, une date de production a été bookée et le tournage du biopic musical va reprendre cet été, en août, s’est réjoui Mangold en interview avec le média Collider.

Lorsqu’il lui a été demandé si Chalamet interpréterait les classiques du chanteur de légende, il a répondu par l’affirmative. Ce qui pourrait hérisser les fans de Dylan.

Et il a donné aussi des précisions sur le film qui retracera la jeunesse du musicien – âgé aujourd’hui de 81 ans – et racontera ses débuts de chanteur folk jusqu’à son ascension d’icône du rock:

" C’est une époque tellement incroyable dans la culture américaine et l’histoire de Bob, un jeune Bob Dylan de 19 ans qui arrive à New York avec 2 dollars en poche et devient une sensation mondiale en trois ans, avant d’être adopté et en quelque sorte dans la famille de la musique folk à New York. Et puis, bien sûr, les dépasser à un moment donné alors que son étoile monte. C’est tellement incroyable, c’est une histoire vraie tellement intéressante et à propos d’un moment tellement intéressant en Amérique, la scène américaine, différents personnages de Woody Guthrie à Bob Dylan, à Pete Seeger, à Joan Baez. Tous ont un rôle à jouer dans ce film."