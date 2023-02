Timmy Simons participant démasqué à Mask Singer : "Content d’être sorti de ma zone de confort"

VTM a acquis les droits de l’émission Mask Singer pour la Flandres et la chaîne privée diffuse le divertissement tous les vendredis pour l’instant. La personne éliminée ce vendredi n’était autre que Timmy Simons, l’ex-capitaine des Diables rouges, déguisé en Spotlight.

"Pourquoi ai-je dit oui pour participer à ça ? Je ne sais toujours pas" explique l’actuel entraîneur de Dender, qui a visiblement apprécié cette expérience atypique. "Je pensais que c’était une excellente idée et ça l’était. Ce n’était pas dans ma zone de confort, mais je suis tellement content de l’avoir fait. Je suis heureux et fier d’avoir osé franchir le pas."

Le footballeur avait passé sans encombre le premier stade, en chantant "Dancing on my own", mais a chuté au tour suivant, avec son interprétation de "Green green grass" de George Ezra.

Peu habitué à pousser la chansonnette, il avait même demandé des conseils musicaux à ses enfants mais sans les avertir de la finalité de sa requête. "Je ne chante même pas sous ma douche. Ma fille m’a donné des conseils musicaux. Elle sera choquée que ce soit pour The Masked Singer" termine l’ex-capitaine brugeois, en partie soulagé de sortir de son costume, lui qui souffre de claustrophobie.

Ce n’est pas la première fois qu’une personnalité du sport participe à cette émission. L’an passé, Yanina Wickmayer avait pris part au divertissement et était déguisée en rose.