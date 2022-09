Times Square, ainsi que d’autres lieux sensibles de l'état de New-York, deviennent des "Gun Free Zone"

Aux Etats-Unis, les armes à feu sont un sujet politique sensible. En juin dernier, après une série de fusillades meurtrières, le droit constitutionnel de posséder une arme avait été débattu par les juges de la Cour suprême. Plutôt que d’en sortir avec des mesures répressives, ces débats ont mené à une consécration du droit des Américains à sortir armés de leur domicile et ont invalidé, par la même occasion, une loi de l’Etat de New York sur le port d’armes.

Puisque les juges de la Cour suprême "refusent de renoncer à leur devoir gouvernemental de protéger les New-Yorkais de la violence par arme à feu", les responsables politiques de la ville de New-York, le maire Eric Adams et la gouverneure Kathy Hochul, ont voté une nouvelle législation qui empêche de se promener avec des armes ; même "dissimulées" dans des étuis, sacs ou poches ; dans une liste de lieux sensibles dont font partie "les écoles, collèges, garderies, bibliothèques, restaurants servant de l’alcool. Et d’autres endroits comme les parcs de la région".

Parmi ces lieux dits sensibles figure donc Times Square, la célèbre place de Manhattan illuminée jour et nuit par des panneaux publicitaires géants, auxquels vont désormais s’ajouter des panneaux - plus petits cette fois – stipulant que les passants entrent dans une : "Gun Free Zone" (zone sans armes à feux).