Timeline : Focus sur le 21 janvier

Le 21 janvier 1982, BB king le roi du blues n’oublie pas l’État ou il a vu le jour, il fait don de la totalité de sa collection de disque.20 mille albums dont 7 mille de blues à L’Université du Mississippi. ET Cette collection date en fait de l’époque ou il était DJ.

C’est un 21 janvier que Ray Charles déclare ceci : ''Je suis aveugle mais on trouve toujours plus malheureux que soit j’aurais pu être noir.”

La BO du film ''Saturday Night Fever'' commence ce 21 janvier 1978 une période de 6 mois en tête des Hit-Parades en Grande Bretagne et aux USA.

Le 21 janvier 1966, Georges Harrison épouse Patti Boyd qu’il a rencontré sur le tournage du Film ''A Hard Day’s Night''. 10 ans plus tard elle le quitte pour épouser son meilleur ami Eric Clapton. Pas certain que les deux ont interprété ''Love Me Tender, Love me Sweet''.

Le 21 septembre 1968, Jimi Hendrick enregistre aux Studios Olympic de Londres ''All Along the WatchTower'', une reprise de Bob Dylan. Aujourd’hui Chaque fois que Dyaln joue ce morceau il affirme s’inspire du talent d'Hendrick.

Le 21 janvier 1941 : Naissance de l’artiste lyrique espagnole Placido Domingo, ténor d’opéra et Chef d’orchestre… Il interprète entre autre Carmen. Et en 1947 naissance de Michel Jonasz, connu entre autres pour ces Chansons “Super Nana” et “Dites moi”.

C’est le 21 janvier que nait l’acteur Pierre Tornade ; On lui doit ''Adieu Poulet'', ''Arrete Ton Char Bidasse'' et ''On a retrouvé la 7e Compagnie''… Et des dialogues d’anthologies…

Le 21 janvier 1938, décès de Georges Melies un des pionniers du cinéma français, créateur des premiers trucages, à la fois réalisateur, scénariste et producteur décorateur et même acteur.

C’est un 21 janvier que la presse révèle que Bill Clinton président des USA aurait demandé à une ancienne stagiare de la maison blanche, Monica Lewinsky avec laquelle il aurait entretenu des relations intimes de mentir sur ce point lorsqu’elle sera interrogée.