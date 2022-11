"Time" : l'enfer carcéral dans une série britannique avec Sean Bean et Stephen Graham

Sean Bean et Stephen Graham se retrouvent pour la seconde fois à l'écran dans ce thriller carcéral de la BBC. Ils incarnent un condamné et un gardien qui font tout ce qu'ils peuvent pour survivre dans l'enfer de la prison. Time est une mini-série en quatre épisodes à découvrir jusqu'au 22 mai 2023 sur Auvio.

Créée par Jimmy McGovern, à qui l’on doit également Accused et Broken, Time plonge le spectateur dans l'enfer du système pénitencier à travers l'histoire de deux personnages principaux. Mark Cobden, qui va en prison après avoir tué accidentellement un homme, est incarné par Sean Bean. L'acteur britannique est surtout connu pour ses rôles de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, et Ned Stark dans Game of Thrones. Cette partition est donc l'occasion de le découvrir dans un tout autre registre. On suit le personnage, sa découverte de l'univers carcéral, sa violence et ses règles.

En face de lui, on retrouve le gardien Eric McNally, interprété par Stephen Graham. Si son nom ne vous dit rien, son visage vous sera sans doute familier. Le comédien est un habitué des séries, vu par exemple dans This is England, The Virtues ou Boardwalk Empire. Alors que son fils est incarcéré dans un autre établissement, le gardien fait face à des menaces de prisonniers et se retrouve face au mur.

La série adopte donc les points de vue très différents des deux personnages pour dessiner un tableau sombre de la vie en prison. Time est une critique poignante et tout en finesse, notamment grâce à la performance bouleversante de ses comédiens.