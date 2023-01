"Time" d’Edwin Starr un succès mondial pour la Motown

Retour sur un succès mondial de la Motown. La firme de Detroit s’appelle Tamla Motown pour l’international. Initié en 1964 par Dave Godin et avec la bénédiction de Berry Gordy, Tamla prend son envol au Royaume-Uni et les premières sorties ont lieu en 1965.

Les stars de Detroit comme Marvin Gaye, Stevie Wonder ou encore Diana Ross sont désormais disponibles en pressage anglais. Ce sera également le cas d’Edwin Starr, né à Nashville, TN en janvier 1942. Il sera d’abord, et comme beaucoup à l’époque, membre d’un groupe de doo-wop The Future Tones et sort ses premiers disques en solo dès le milieu des années 60 sur le label Ric-Tic. Parmi ceux-ci ''Twenty-Five Miles'' et ''Agent Double’O’Soul'' titre faisant référence à James Bond.