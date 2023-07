Tim Wellens sur la tactique d'UAE : "Ils savent déjà tout ce qu'ils vont faire et c'est impressionnant"

Tadej Pogacar a lui aussi connu une préparation compliquée suite à sa chute lors de Liège-Bastogne-Liège. Dans quel état physique se trouve le Slovène ? Pour Tim Wellens, "c'est difficile à dire s’il est à 100% ou pas. Mais il est très bien. La préparation n’a pas été idéale mais il s'est quand même bien préparé. Il a fait deux stages d’altitude. Pour revenir sur une anecdote, on a recommencé en même temps à l’extérieur. Après avoir roulé deux heures sur le plat, on est arrivé dans les montagnes et je suis resté derrière parce qu'il commençait déjà à rouler très vite. C’est un talent phénoménal. Il a quand même eu beaucoup d’heures d’entrainement. Toute l’équipe a confiance en lui pour aller chercher la victoire au Tour."



Le coureur belge a ensuite évoqué les ambitions de l’équipe UAE sur ce Tour de France 2023. Une formation dans laquelle on retrouve aussi Adam Yates, vainqueur de la première étape à Bilbao, que les directeurs ont présenté comme un deuxième leader. Va-t-on essayer de placer Tadej Pogacar et Adam Yates sur le podium du côté d'UAE Emirates ? "On a décidé en dernière minute que je n’allais pas participer au Tour de France. J’ai donc été longtemps dans la sélection pour le Tour de France et j'ai assisté à tous les meetings tactiques pendant les stages", explique Team Wellens. "Chez UAE, ils savent très bien ce qu’ils vont faire. Ce que la théorie est, ce que le planning est. Ils savent très bien quelle est la tactique sur chaque étape. Tout est très détaillé et planifié à l’avance. Je suis au courant de la tactique mais je ne peux rien en dire (rires). Mais ils savent déjà tout ce qu'ils vont faire et c’est impressionnant. Si on veut gagner le Tour de France, c’est comme ça qu’il faut travailler. J’ai vraiment été impressionné par tous ces meetings."



Son coéquipier, Tadej Pogacar, va-t-il gagner le Tour ? Tim Wellens l'espère. "Il le mérite. C’est quelqu’un de très gentil, de très sympa. C’est un très bon coureur."