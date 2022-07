Tim Wellens positif au Covid et contraint à l'abandon sur le Tour de France

Et voilà un coureur de plus contraint de quitter le Tour de France 2022 en raison d'un contamination au Covid. Tim Wellens a en effet dû déclarer forfait mercredi matin avant le départ de la 17e étape entre Saint-Gaudens et Peyragudes. Le coureur belge de l'équipe Lotto Soudal avait des symptômes légers en matinée, a fait savoir son équipe.

Le cycliste trudonnaire a ensuite effectué un test qui s'est avéré positif. Il s'agit du onzième coureur du Tour de France qui doit abandonner en raison d'un test positif au Covid. Il s'agit par ailleurs du premier abandon dans les rangs de l'équipe Lotto Soudal, en difficulté sur ce Tour de France mais toujours en mesure de gagner une étape avec son sprinter Caleb Ewan.