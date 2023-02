Tim Wellens grand sourire au départ du Nieuwsblad : "Je suis ici avec des ambitions"

Vainqueur d’étape sur les routes du Tour d’Andalousie, Tim Wellens fait partie des Belges qui ambitionnent un beau résultat ce samedi au Circuit Het Nieuwsblad, course qui lance véritablement la saison des Classiques.

Un rendez-vous lors pour lequel le nouveau coureur de l’équipe UAE Emirates n’est pas venu pour faire de la figuration.

"On a vécu une super semaine en Andalousie. On s’est bien amusé. C’est sûr que je viens ici avec des ambitions. Si je prends le départ, c’est avec l’objectif de gagner. Le plus important ce sera d’être là dans le final", déclarait-il au départ au micro de Jérôme Helguers.

"Ce sera une course très ouverte. J’espère que ce sera le cas car si ça arrive au sprint, je ne vais certainement pas gagner", plaisante-t-il. "Tout le monde sait qu’au pied du Molenberg, il va falloir être devant. Mais justement, vu que tout le monde le sait, il n’y aura pas de place pour tout le monde", prévient-il en identifiant le premier moment clé de la course.

Tim Wellens a participé 5 fois au Circuit Het Nieuwsblad. Son meilleur résultat est une 3e place en 2019.