Tim Wellens a la clavicule "en quatre morceaux" après sa chute au Tour des Flandres

Tim Wellens s’est fracturé la clavicule gauche en quatre morceaux dimanche lors de la vaste chute collective qui a renversé le peloton du Tour des Flandres après une manœuvre dangereuse du Polonais Filip Maciejuk. L’équipier du vainqueur Tadej Pogacar l’a confirmé lui-même lundi sur les réseaux sociaux.

"La clavicule est en quatre morceaux. C’est très douloureux, mais ça devrait aller mieux dans les prochains jours", a écrit Wellens dans un message félicitant son leader Tadej Pogacar et ses coéquipiers dans le Ronde.



Le Limbourgeois de 31 ans a également remercié le personnel soignant des hôpitaux d’Audenarde et de Herentals, ainsi que toutes les personnes qui lui ont envoyé un message de soutien. Le responsable de la chute, qui s’est excusé pour son erreur, a été exclu de la course par le jury des commissaires.