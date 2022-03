Tim Wellens, 8e des Strade Bianche : "On savait qu’on roulait au mieux pour la 2e place"

Troisième en 2017 pour sa première participation aux Strade Bianche, puis 10e et 13e sur ses participations suivantes, Tim Wellens a conquis une 8e place sur l’édition 2022 remportée par Tadej Pogacar, prouvant que la Classique italienne convient toujours aussi bien à ses caractéristiques. Le leader de l’équipe Lotto Soudal n’a toutefois pas franchi ce step qui le sépare des meilleurs.

Au micro de Kevin Paepen, il a confié qu’il n’avait pas eu les jambes pour suivre les meilleurs poursuivants de Pogacar.

"J’étais dans un bon groupe mais quand on est arrivé sur la ligne, je sentais que mes jambes étaient en train de partir. C’est un peu dommage, j’aurais préféré être un peu plus devant mais je crois que je peux être content avec mon top 10 ici", a expliqué Wellens, bien conscient qu’il courrait au mieux pour la 2e place face à ce Pogacar-là.

"On savait que ça allait être une course très dure, comme chaque année aux Strade Bianche. On savait que ça aller attaquer au secteur huit quand Pogacar est parti. Si on avait les jambes je pense que tout le monde aurait été avec lui mais il était mieux que les autres. On était dans un grand groupe où ça roulait vite mais on ne se rapprochait pas mais on savait que ce serait dur pour revenir.

Y avait-il un espoir de le rattraper ? Moi je roulais pour la 2e place. Je savais qu’on ne reviendrait pas. Peut-être que Valverde, c’était le meilleur de notre groupe, pensait revenir mais c’était clair que le plus fort était devant", a analysé Wellens.