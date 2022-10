Tim Merlier remporte le Critérium d’Oostrozebeke devant Yves Lampaert et Michiel Lambrecht

Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 76e édition du Critérium d’Oostrozebeke courue lundi sur 100 km. Le champion de Belgique s’est imposé au sprint devant Yves Lampaert et Michiel Lambrecht.

Timothy Dupont échoue au pied du podium et termine à la quatrième place devant Rune Herregodts. Merlier succède à Remco Evenepoel, vainqueur en 2019, au palmarès. Le critérium n’avait pas pu être organisé en 2020 et 2021 à cause du coronavirus.

Plus tôt dans la journée, un autre sprinteur belge s’est mis en évidence. Jasper Philipsen s’est classé deuxième du Tour du Münsterland (1.Pro). La course automnale allemande a été remportée par le jeune néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma).