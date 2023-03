Tim Merlier remporte la première étape de Paris-Nice, Pogacar gagne du temps

Victoire de Tim Merlier ! Le sprinteur de Soudal-Quick Step s’est montré le plus véloce lors de la première étape de Paris-Nice durant laquelle Tadej Pogacar a récupéré six secondes de bonification.

Paris-Nice démarrait ce dimanche avec une première étape accidentée et qui pouvait offrir pas mal de spectacle avec plusieurs bosses délicates à gérer pour les plus véloces du peloton, désireux que la décision se fasse dans un emballage massif.

Après une dizaine de kilomètres sans attaque, le Français Paul Ourselin (Total Energies) et le Danois Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling Team) sortent du peloton et se lancent dans une longue échappée en binôme. Derrière, les équipes Soudal – Quick Step et Lotto Dstny sont les principales formations à collaborer devant, pour les Belges Arnaud De Lie et Tim Merlier.

Les deux fuyards ont compté jusqu’à 3'30" d’avance sur le peloton mais n’ont jamais vraiment pu y croire et ont été repris à une petite trentaine de kilomètres du but.

Au pied de l’avant-dernière côte (0,5 km à 10,5%), le peloton est beaucoup plus nerveux. Dès le début de la montée, Neilson Powless (EF Education-EasyPost) accélère, bien suivi par Tadej Pogacar qui montre sa forme étincelante. Un groupe de 27 coureurs prend une vingtaine de secondes sur le peloton dans lequel la plupart des sprinteurs et Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) sont restés bloqués.

Alors que le peloton revient petit à petit, Powless ne veut pas abandonner et tente sa chance seul à seize kilomètres du but alors que le peloton reprend le groupe Pogacar. L’Américain est finalement repris juste au pied de la dernière petite ascension du jour qui s’annonce décisive si des puncheurs veulent lâcher les gros braquets du peloton.

Dans la côte, Pogacar prend le meilleur sur Pierre Latour et Dorian Godon au sommet, lui permettant de prendre six secondes de bonification. Dans la foulée, il continue son effort, en compagnie de Latour et Vingegaard. Cette tentative d’éviter un sprint est assez rapidement annihilée par le peloton.

Le sprint attendu devient donc inévitable et c’est Merlier qui en ressort vainqueur, s’imposant devant Sam Bennett (BORA-hangsrohe) et Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Parti de plus loin, De Lie a fini en cinquième position.

"C’était une journée difficile car le rythme du peloton était très élevé. Il y avait aussi une ascension à 19 kilomètres, c’était assez tactique. Nous sommes revenus avant la dernière ascension. Kasper Asgreen m’a très bien ramené vers l’avant de la course. On a travaillé en équipe. J’ai été très bien emmené par l’équipe, je ne peux pas qualifier à quel point le travail de l’équipe était grand. Je ne peux pas y croire, je me sens très bien dans cette équipe", a expliqué le champion de Belgique après la course.

Au classement général, Merlier prend donc le maillot jaune même si la grosse information concernant ce classement, ce sont les six secondes de bonification prises par Pogacar sur Vingegaard. Le Slovène est donc troisième à quatre secondes de Merlier alors que Vingegaard est plus loin, à dix secondes.