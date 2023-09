Tim Merlier remporte la 2e étape du Tour de Slovaquie, Cavagna reste en jaune

Tim Merlier (Soudal-Quick Step) a remporté la 2e étape du 67e Tour de Slovaquie cycliste (2.1), jeudi. Il s'est imposé dans un sprint en légère montée à l'issue des 143,9 km parcourus essentiellement sous la pluie entre Presov et Poprad. Le Néerlandais Cees Bol (Astana-Qazaqstan) a pris la 2e place et l'Américain de 19 ans Colby Simmons (Jumbo-Visma) la troisième.

Au classement général, le Français Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step), vainqueur en solitaire de la 1re étape mercredi a conservé son maillot jaune de leader. Ancien double champion de Belgique, Merlier enlève à 30 ans son 33e succès professionnel et le 10e cette saison sous les couleurs de Soudal Quick-Step qui fête sa 48e victoire en 2023.

Le 3e étape, vendredi, entre Ruzomberok et Martin sera longue de 171,6 km et présentera trois cols de 1re catégorie dans la première moitié et une bosse de 3e catégorie dont le sommet se situe à 11 km de l'arrivée. Cette 67e édition s'achèvera dimanche à l'arrivée de la 5e et dernière étape à Puchov. On connaîtra alors le successeur au palmarès du Tchèque Josef Cerny, équipier de Cavagna et Merlier.