Tim Merlier : "on a beaucoup parlé de Cavendish et Ewan sur ce Tirreno-Adriatico, maintenant on va parler de moi"

Tim Merlier s'est imposé au sprint dans la deuxième étape de Tirreno - Adriatico 2022. Le Belge a pris le meilleur sur un plateau très relevé (Ewan, Démare, Cavendish) au terme d'un sprint de costauds. C'est sa première victoire de la saison. "C'était une étape difficile avec un final qui était exigeant dans les derniers kilomètres. J'ai toujours été bien placé dans les moments décisifs, ça a rendu les choses plus faciles pour moi. A la fin, dans les trois derniers kilomètres, on était placés à l'avant. J'ai été mis dans les meilleures conditions par mon équipe et j'ai fini le travail".

Vainqueur d'une étape sur le Tour de France et sur le Tour d'Italie la saison dernière, Merlier confirme son statut de grand nom du peloton pour les arrivées au sprint. "Avant le début de la course, on ne parlait pas beaucoup de moi. On évoquait beaucoup Caleb Ewan ou Mark Cavendish comme favoris au sprint. Désormais j'imagine qu'on pensera aussi à moi..."