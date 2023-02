Tim Merlier l’emporte sur la première étape au Tour d’Oman : "Un succès pour mes proches"

Le champion de Belgique n’aura pas tardé à lever les bras pour sa nouvelle équipe, Soudal-Quickstep. Pour sa seconde course sur route de la saison, Tim Merlier a en effet remporté la première étape du Tour d’Oman entre Rustaq et Muscat. Le Belge a devancé David Dekker et Axel Zingle. Arne Marit échoue, lui, au pied du podium.

Cette première étape laissait espérer un duel avec l’ancien de la maison QuickStep, Mark Cavendish. Mais, gêné dans la dernière ligne droite, le Britannique termine bien loin du podium. Une contre-performance qui illustre bien la nervosité des derniers hectomètres. "La course a été calme et ça n’a pas roulé vite donc à la fin c’était compliqué de créer le train car il y avait encore beaucoup de coureurs. Juste avant le dernier virage, j’ai d'ailleurs perdu la roue de mes deux lanceurs mais j’ai su la retrouver" détaillait Tim Merlier.

En guise de célébration, le sprinteur a fait une référence à sa toute récente paternité. "En plus de ça, c’était l’anniversaire de ma mère avant-hier, ma compagne (ndlr : Cameron Vandenbroucke) hier et de mon frère aujourd’hui. Cette victoire c’est pour tout le monde" souriait celui qui avait levé les bras à Zonnebeke en cyclocross le 21 janvier dernier.

Cette étape était l’unique chance des sprinteurs et Merlier ne s’est donc pas loupé. Dimanche, la deuxième étape reliera Muscat à Qurayyat (174 km)