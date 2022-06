Tim Merlier : "Être une fois champion de Belgique, c’est beau mais une deuxième fois…"

Tim Merlier a remporté pour la deuxième fois de sa carrière les championnats de Belgique en s'imposant au sprint devant Jordi Meeus. Un titre qui a une saveur toute particulière pour le sprinteur comme il l'a expliqué à Jérôme Helguers : "Être une fois champion de Belgique, c’est beau. Mais une deuxième fois… Quand j’étais encore en cyclo-cross et que Klaas Vantornout est devenu champion de Belgique pour la deuxième fois, je m’étais dit que c’était déjà vraiment grand. Et maintenant je fais ça sur la route, je suis très heureux".

Il a fallu garder son calme pour s'imposer car si la course s'est terminée au sprint, il y aura eu beaucoup de mouvements de course et la certitude d'une arrivée au sprint n'a pas toujours été présente : "C’était une journée difficile. Tu dois être concentré toute la journée sur le championnat et tu vois que ce n’est jamais fini. Aujourd’hui, c’est l’exemple. Je pense que le scénario a changé 100 fois. Tu dois tout le temps être concentré et une fois je n’étais pas concentré et heureusement il y a eu un regroupement. Je suis content parce que même si on arrive groupés, ce n’était pas facile".

Tim Merlier aurait pu connaître un destin tout à fait différent ce dimanche, lui qui est tombé à 80km de l'arrivée : "Un coureur n’a pas vu le trou sur la route et je ne vois pas directement la chute donc je ne peux pas corriger ma trajectoire. C’est Jasper qui tombe devant moi et je tombe sur son vélo. Ce n’était pas aussi grave que je l’ai imaginé".

Malheureusement, le maillot de champion de Belgique ne sera pas sur les routes du Tour de France. Mais le sprinteur de Alpecin-Fenix n'en fait pas un scandale : "C’est dommage mais il reste des courses".