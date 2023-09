Tim Merlier décroche une nouvelle victoire au Tour de Slovaquie, quatre sur quatre pour Soudal Quick-Step

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) s'est adjugé la 4e étape du 67e Tour de Slovaquie cycliste (2.1), qui a relié samedi Prievidza à Nitra sur 149 km. Le coureur belge de 30 ans l'a emporté au sprint devant le Néerlandais Cees Bol (Astana) et l'Italien Luca Colnaghi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), signant sa deuxième victoire de la semaine après son succès dans la 2e étape.

C'est la 4e victoire en autant d'étapes sur les routes slovaques pour la formation Soudal Quick-Step, qui affiche désormais un bilan de 51 victoires en 2023.

Le Français Rémi Cavagna avait remporté la 1e étape mercredi, endossant le maillot de leader qu'il porte toujours. Merlier s'était imposé jeudi, avant l'Italien Andrea Bagioli vendredi. Ancien double champion de Belgique, Tim Merlier a enlevé samedi son 34e succès professionnel et le 11e cette saison.. Le Tour de Slovénie se terminera dimanche par une étape de 183,5 km entre Hlohovec et Puchov. On connaîtra alors le successeur au palmarès du Tchèque Josef Cerny, un autre membre du Wolfpack.