Tim Merlier décroche le 1er succès de sa carrière en cyclocross à Zonnebeke

Tim Merlier (Soudal-Quick Step) a remporté le Kasteelcross de Zonnebeke, septième manche de l’Exact Cross, samedi. Le champion de Belgique sur route a devancé les Néerlandais Ryan Kamp (Pauwels Sauces-Bingoal) et David van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

Merlier s’est isolé en tête dans l’avant-dernier tour et a conservé 9 secondes sur Kamp et 14 sur Van der Poel. Il décroche son premier succès professionnel dans les labourés. Chez les dames, la Néerlandaise Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) a dominé la course du début à la fin.

Avec une manche de Coupe du monde programmée dimanche à Benidorm, en Espagne, les ténors de la discipline Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tom Pidcock étaient absents à Zonnebeke, tout comme Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout et Laurens Sweeck, autres protagonistes de la saison.