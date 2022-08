Tim Merlier confiant avant la course en ligne de l'Euro de cyclisme : « j’ai de grandes chances de gagner »

Tim Merlier fait partie des grands favoris de la course sur route de l’Euro de cyclisme, c’est un fait. Au micro de Pierre Capart, notre envoyé spécial à Munich, le leader belge exprime toute sa confiance pour tenter de ramener l’or au pays.

Le sprinteur belge se sent presque investi d’une mission à Munich pour l’Euro de cyclisme : "c’est une grande chance de gagner ce maillot. Je ne l’ai pas encore mais je vais tout faire pour essayer de la gagner", déclare le champion de Belgique, confiant à notre micro.

Tim Merlier en est conscient, le parcours bavarois très plat de 209,5 kilomètres ne devrait laisser que peu de surprises et devrait se conclure par un sprint massif, sa grande spécialité. "Ça ne va pas être si dur, au début juste un peu dangereux. On verra, ce sont des grandes routes donc normalement ça devrait être un sprint massif. Il y a beaucoup de grands sprinteurs comme Fabio Jakobsen, Pascal Ackermann, Mads Pedersen, Sam Bennett, etc. Toutes les équipes iront pour le sprint. Ce sera important d’être bien positionné.", confie Merlier.