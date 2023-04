Tim Matthys (DT Malines, ex-Anderlecht) sur le Gril : " Vincent Kompany était l’homme idéal pour Anderlecht… "

PAPIER 2 : STEVEN DEFOUR. " Steven se débrouille très bien comme coach chez nous. Pourtant, ce n’est pas facile de devenir le chef d’un groupe quand on en a fait partie comme joueur et qu’on y a des amis… (Pause) Il a évidemment une grande carrière et il en tire profit… mais il prend aussi des conseils et veut apprendre. Et ça, c’est important car si comme jeune coach, tu prétends déjà tout savoir, tu commences déjà à décliner (sic). Régulièrement, Steven m’appelle pour me consulter : ‘A ton avis, je mets tel ou tel joueur ?’ Alors que moi, j’ai une toute petite carrière (clin d’œil). Au début, il réagissait de manière très émotionnelle mais progressivement, il étoffe son approche tactique. Il étudie soigneusement l’adversaire et se demande : ‘Comment je vais prendre le contrôle sur telle situation ?’ Le fait qu’il commence comme coach dans le club de son cœur est aussi un avantage : il ne va pas se faire siffler par le public au premier revers… et la direction sera plus patiente avec lui (clin d’œil). "

PAPIER 3 : UNION SAINT-GILLOISE. " Je n'ai qu'un mot : chapeau ! Déjà en D2, on sentait déjà un potentiel immense : ils avaient un public chaud et le groupe joueurs avait de grosses qualités. Ce sont des guerriers, ils jouent avec leur cœur (sic)… mais ils ont aussi des individualités exceptionnelles comme Teddy Teuma et Loïc Lapoussin ! Ils ont fait une première saison superbe en D1A, tout le monde pensait qu’ils n’allaient pas confirmer… et là, ils font encore mieux ! Maintenant, on va voir si ça va durer longtemps… mais j'ai un énorme respect pour ce club ! C’est la preuve aussi que les équipes venues de D2 sont de qualité : vous verrez, le montant l’année prochaine, que ce soit le RWDM ou Beveren, ne jouera pas pour le maintien ! Qui va être champion ? C’est très dur à dire…Je le souhaite à Wouter Vrancken car je l’ai eu comme coach à Malines et que son travail mérite cela. Mais j’ai l’impression que ça va se jouer entre l’Antwerp et l’Union… (sic) Ce sont trois clubs avec des visions différentes, mais il faut avouer que tout le monde aime bien l’Union (sic). Et avec leur vécu et leur expérience des deux dernières saisons, ils ont de grandes chances… "