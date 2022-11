Tim Matthys devient le nouveau directeur sportif de Malines

Tim Matthys est le nouveau directeur sportif de Malines, a annoncé le club malinois ce mercredi. Il arrive en provenance d'Anderlecht et succède à Tom Caluwé, parti au Club de Bruges.

Matthys, 38 ans, a porté comme joueur le maillot de Malines pendant entre 2014 et 2019. Lors de sa dernière saison professionnelle, il a aidé le 'KaVé' à remporter le titre en D1B et la Coupe de Belgique. Il a également joué pour La Gantoise, Zulte Waregem, Panthrakikos en Grèce, le Lierse et Mons.

Matthys était arrivé à Anderlecht en décembre 2021 pour renforcer la cellule scouting du RSCA. "Je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité", a réagi Matthys cité dans le communiqué. Je veux remercier Anderlecht et en particulier Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke. Ils ont compris mon souhait de vouloir rejoindre Malines. La manière dont le dossier a été réglé montre qu'Anderlecht est et restera un grand club. Je suis certain qu'il va revenir au sommet du football belge." Matthys débutera dans sa nouvelle fonction le 1er décembre.