Tim "El Tractor" Declercq rejoint Lidl-Trek pour deux ans

Fidèle serviteur du Wolfpack et infatigable travailleur en tête de peloton, Tim Declercq a trouvé un nouvel employeur. Il évoluera au sein de la formation Lidl-Trek pour les deux prochaines saisons.



"Je pense que Lidl-Trek est une équipe en pleine croissance avec de grandes valeurs", déclare Tim Declercq. "Ils roulent de manière attrayante et s'améliorent chaque année. Je suis très enthousiaste à l'idée de les rejoindre. Il semble également qu'ils souhaitent travailler de plus en plus avec une approche scientifique et qu'ils soient ouverts à l'innovation. Avec ma formation en éducation physique, j'ai vraiment hâte de travailler dans cet environnement".



L'équipe américaine décrit son transfert comme "un coureur qui ne doit pas être présenté parce qu'on l'a vu en tête du peloton pendant d'innombrables kilomètres".