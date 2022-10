Tim Burton ne veut plus travailler avec Disney, "cet horrible grand cirque"

Tim Burton était invité à Lyon pour recevoir ce 22 octobre le Prix Lumière qui célèbre une personnalité pour l’ensemble de son œuvre et le lien qu’elle entretient avec l’histoire du cinéma. Sa carrière de légende de réalisateur, scénariste et producteur – notamment de "Beetlejuice", deux "Batman", "Edward aux mains d’argent", "L’Etrange Noël de Monsieur Jack", "Mars Attacks", "Charlie et la Chocolaterie" ou encore "Big Fish" – a été saluée lors d’une remise de prix très émouvante. La cérémonie a été suivie par une nuit consacrée aux films du cinéaste rassemblant cinq mille fans !



Le réalisateur américain, maitre du fantastique, a profité de l’évènement pour évoquer sa riche carrière et notamment sa collaboration avec les studios Disney, loin d’être idéale sur leur dernier projet commun : le reboot de "Dumbo" en prise de vues réelles, sorti en 2019. La relation entre Tim Burton et Disney a démarré il y a plusieurs décennies : “Mon histoire a commencé avec eux. J’ai été embauché et viré plusieurs fois au cours de ma carrière à cause d’eux."

Il a commencé sa carrière chez Disney avant que Warner Bros. ne l’engage pour réaliser "Pee-Wee’s Big Adventure". Il a ensuite à nouveau collaboré avec Disney sur des films comme "Ed Wood", "L’Etrange Noël de Monsieur Jack", "James et la pêche géante", "Alice au pays des merveilles", "Frankenweenie" et enfin "Dumbo".

C’est avec ce projet qu’il s'est rendu compte que Disney était devenu trop grand pour lui : "C’est avec le film Dumbo que j’ai compris que mes jours chez Disney étaient révolus, parce que j’étais devenu Dumbo : je travaillais dans cet horrible grand cirque dont j’avais besoin de m’échapper." Il conclut : "Finalement, ce film est assez autobiographique d’une certaine façon.”

Après tant de longs métrages cultes, Tim Burton se lance dans l’univers des séries. "Mercredi", son adaptation de l’univers sombre et décalé de la "Famille Addams" en série télé, sortira fin novembre 2022 en streaming.