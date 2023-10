Tim Burton, le labyrinthe : Une expérience immersive et ludique dans l'univers culte du cinéaste

Après avoir été présenté à Madrid et Paris et captivé plus de 500.000 visiteurs, Tim Burton, Le Labyrinthe débarque à Bruxelles sur le site de Tour & Taxis. Sous la forme d’un labyrinthe interactif, les visiteurs pourront vivre une expérience immersive en plongeant dans l’univers fantasmagorique du cinéaste à travers des installations et des œuvres originales signées de sa main. À partir du 20 octobre 2023, découvrez l’univers extraordinaire du cinéaste Tim Burton !



Avec plus de 300 itinéraires possibles, Le Labyrinthe promet un voyage dans le monde intérieur du cinéaste Tim Burton : de Alice au pays des Merveilles à Mars Attacks! en passant par L'Étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Charlie et La Chocolaterie et Beetlejuice. Événement incontournable imaginé autant pour les petits que les grands, sans parler des ados qui ont plébiscité la série Mercredi dont ils attendent avec impatience la saison 2 sur Netflix, une centaine d’œuvres originales, toutes créées par Tim Burton, s’offre aux visiteurs tout au long d’un parcours ludique, coloré et enchanteur.