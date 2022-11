Tilly : toujours beaucoup d’incertitudes chez les travailleurs de 5N Plus, alors que les négociations avec le candidat repreneur se poursuivent

Les négociations entre le groupe 5 N Plus et le chinois Vital Materials se poursuivent en vue de la reprise du site de Tilly, près de Villers-la-Ville. Les 70 travailleurs de cette usine chimique ont appris en mai dernier le projet de fermeture du site. Le candidat repreneur chinois s’est manifesté il y a quelques semaines, mais peu de choses filtrent des discussions menées entre la maison mère de 5N Plus, au Canada, et la Chine. Après un moment de soulagement, lié à l’annonce d’un candidat repreneur, l’inquiétude s’installe au sein des travailleurs encore présents à Tilly. "Au niveau de l’avancée de la reprise, on a quelques informations, et elles sont plutôt positives, et tant mieux. Par contre, au niveau du volet social, c’est assez inquiétant. L’ambiance générale est assez pesante. On est toujours dans l’attente d’une décision", témoigne Rudy Lardinois, délégué FGTB.