Tilly : signature d’un accord pour la reprise de 5N Plus par Vival Materials

5N Plus Belgium SA vient d’annoncer la clôture d’un accord visant la reprise de son site de Tilly par Vital Materials.

Selon le communiqué du groupe, 5N Plus Inc. prévoit de les appuyer financièrement afin de maintenir l’exploitation en conformité avec le permis d’environnement et les normes environnementales en vigueur par rapport à la production de produits dérivés du plomb.

Pas de licenciements

Cette transaction assure la continuité des activités et signifie que le licenciement collectif annoncé par 5N Plus Belgium SA n’aura donc pas lieu. Cet accord fait suite à l’annonce publiée en date du 18 mai 2022 indiquant l’intention de 5N Plus Belgium SA d’abandonner la production des produits dérivés du plomb à faible marge utilisés dans la production industrielle et les matériaux de catalyse et d’extraction.

L’annonce d’aujourd’hui n’a pas d’incidence sur les autres activités de production, de recherche et développement ou les activités commerciales de 5N Plus Inc.

Pour rappel, 5N Plus est un acteur majeur dans la production de semi-conducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Le siège social du groupe est situé à Montréal, au Québec (Canada).