Till Lindemann, le chanteur de Rammstein, en solo à la Lotto Arena d’Anvers

Frontman et voix de Rammstein, Till Lindemann annonce une tournée européenne cet automne avec pas moins de 24 concerts répartis dans 13 pays, dont une escale le 10 décembre à la Lotto Arena d’Anvers. C’est la première fois que Till Lindemann se produira avec son projet solo en Belgique. La vente des billets débutera le mardi 2 mai à midi via greenhousetalent.com.

Le génie allemand Till Lindemann n’est pas seulement un musicien de talent, mais aussi un phénomène d’envergure mondiale. Le répertoire métal de cette tournée solo comprend d’anciennes et de nouvelles chansons. Les compositions de Lindemann sont connues pour leurs paroles puissantes et très imagées, qui font vibrer chaque spectateur jusqu’au plus profond de leur être en arborant un tour à la fois artistique et spectaculaire. Un concert de Till s’apparente à une éruption volcanique débordant de puissance vocale, de chansons percutantes, d’énergie brute et de spectacles hallucinants. Lorsqu’il lance " Steh Auf ", des millions de cordes vocales vibrent à l’unisson.

Outre le succès phénoménal de Rammstein, Till Lindemann a lancé son projet solo en 2013 en collaboration avec le métalleux suédois Peter Tägtgren (Hypocrisy, Pain), sous le nom " Lindemann ". Ensemble, ils ont sorti les albums Skills in Pills (2015), où Till chante pour la première fois exclusivement en anglais, et F&M (2019), qui combine le son et l’humour de Rammstein et de Pain. En 2020, la collaboration prend fin et Till Lindemann poursuit avec succès sa voie en solo. Son dernier fait d’armes remonte à juin 2021. À l’occasion de la Journée Internationale de l’enfance, il sort le single intitulé " Ich Hasse Kinder " (je hais les enfants). Choquant comme on attend du célèbre leader de Rammstein, mais le titre de la chanson est à prendre avec des pincettes. La chanson témoigne de sa relation ambivalente d’amour-haine avec les enfants, alimentée par son propre passé où il a été victime de harcèlement lorsqu’il était enfant. À la fin, il pardonne à ses bourreaux et transforme sa haine maniaque en amour.

Après le report de la tournée " Ich Hasse Kinder " en raison de la pandémie, Till Lindemann annonce aujourd’hui une nouvelle tournée européenne au cours de laquelle il se produira en Belgique pour la première fois avec son projet solo. Accompagné de son groupe, Till Lindemann investira la Lotto Arena d’Anvers le 10 décembre. Attendez-vous à plus de metal et de vidéos, encore plus d’effets spéciaux, d’anciennes et de nouvelles chansons, des guitares hurlantes et une voix caverneuse et ravageuse ! Vous n’en pouvez plus d’attendre ? Cet été, il clôturera le " Europe Stadium Live Tour " avec Rammstein au Stade Roi Baudouin de Bruxelles les 3, 4 et 5 août !

La vente des billets pour le concert de Till Lindemann du 10 décembre à la Lotto Arena d’Anvers débutera le mardi 2 mai à midi via greenhousetalent.com. L’âge minimum pour assister au spectacle est de 18 ans.