Till Lindemann de Rammstein tombe de scène lors du premier concert de l'année

Concernant le concert, Rammstein a joué 21 chansons qui comprenaient des raretés comme "Rammlied" et "Bestrafe mich" ainsi que des classiques comme "Du Hast", "Ich will" et "Sonne". Le groupe a également joué quatre titres de ses albums les plus récents, l'album sans titre de 2019 et Zeit de 2022.

La tournée européenne 2023 de Rammstein se poursuit ce samedi (27 mai) à Helsinki, en Finlande, et se terminera chez nous, le 5 août, à Bruxelles.