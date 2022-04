Tilff : verdure et jeux pour enfants à proximité d’une place Albert qui attend de revivre pleinement

A Tilff, 9 mois après les inondations, c’est toujours le grand contraste entre le flux de circulation sur l’avenue principale où beaucoup de commerces ont rouvert et le silence un peu triste de la place centrale : la place Albert.

D’habitude, les journées ensoleillées, les terrasses et la place font le plein de visiteurs. Ces jours-ci, on entend plutôt le silence, le bruit des pas et le clocher de l’église.

Il faudra encore un peu de temps pour revoir cette place revivre totalement mais petit à petit les réouvertures se précisent.

Derrière les palissades, les volets encore fermés, on s’affaire. Isabelle est la propriétaire d’une des brasseries : "c’est peut-être un bien pour un mal, on aura un tout nouvel outil à mettre en location. On espère une réouverture le plus vite possible".

Seuls deux établissements sont actuellement ouverts, la Vita è Bella et le Barbecue de Jacky. Ils font d’ailleurs le plein en soirée. Pour Martine, l’ouverture c’est ce vendredi. Le Bar à vin au coin de la place proposera de la petite restauration : "je suis très très contente, ça va faire un peu revivre la place et j’espère que les autres commerçants vont rouvrir petit à petit"