Tilff : la start-up liégeoise LEVITA fait flotter des dessous chics

La magie automatisée pour promouvoir des produits d’exception, c’est le créneau de la start-up liégeoise, LEVITA.

Après avoir fait léviter des montres de luxe et bien d’autres objets aux quatre coins du globe, LEVITA participait à une première mondiale à Tilff : une première vitrine belge avec de la lingerie flottante dans les airs, signée par Elie Saab, un grand couturier libanais, pour Aubade.

Laurence, la propriétaire du magasin de lingerie, voulait mettre de la magie à Tilff, sa façon à elle de commémorer le 21 juillet mais également la vie qui revient dans son village, deux ans après les inondations. Du côté de la marque de lingerie, on n’a pas hésité un instant : petit défilé sur tapis rouge pour la nouvelle collection et surtout ces vitrines magiques : deux étalages où flottent deux parures signées Elie Saab, une noire, une dorée. Un ravissement pour les yeux.

Pour Philippe Bougard, cofondateur avec Clément Kerstenne, de LEVITA, c’est la première vitrine qu’il anime chez nous. Originaires de la région, les deux magiciens se sont d’abord fait connaître par de la magie promotionnelle dans des petits événements puis ils ont décidé d’automatiser cette magie : "on a d’abord eu l’idée d’utiliser un robot magicien grâce à la technologie d’IBM et à de l’intelligence artificielle. Ça fonctionnait mais il manquait l’émotion alors on a passé en revue les différentes disciplines de la magie et on s’est dit qu’on pourrait faire quelque chose avec la lévitation".

Le fonctionnement ? Le secret est bien gardé mais LEVITA a déjà une cinquantaine de vitrines dans le monde, fait léviter des montres de luxes, des bijoux, des diamants ou encore la célèbre malle Vuitton. Le prochain défi sera de faire flotter une très grosse voiture… De 2 tonnes !