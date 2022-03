Tilff : comme un air de carnaval

C’est par une minute de silence, suivie d’applaudissements, qu’a démarré le carnaval de Tilff ce dimanche, en hommage aux victimes de Strepy-Bracquegnies. Une édition 2022 particulière, quelque peu allégée, organisée sous forme de balade avec les groupes folkloriques locaux, car à Tilff il a fallu non seulement faire face à la crise sanitaire mais également aux inondations. " On n’a eu que trois semaines pour tout préparer, c’est vraiment très peu" explique Aurore Lemmens, membre du Folklore tilffois " le cortège était donc réduit, on n’a pas autorisé de chars motorisés pour des raisons de sécurité mais aussi par respect pour les groupes qui ont été sinistrés cet été et qui ont perdu leur char ou leurs costumes, parfois les deux".

Si cette édition n’était pas tout à fait la même que celles des autres années, elle était néanmoins plus que bienvenue ! " Ce n’est peut-être pas tout à fait la même chose mais l’esprit y est !" Lance un spectateur " c’est pas le vrai carnaval mais tout le monde est là, les groupes folkloriques, la fanfare, ça faisait deux ans qu’on attendait ça"! Poursuit un autre.

Sous un soleil complice, les figures tilffoises ont défilé : les Djoyeus Djales, les Mole Gueûye, les sorcières, les géants et bien sûr les célèbres Porais !