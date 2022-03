Tiktokeurs : futurs lauréats du Festival de Cannes

La 75ème édition du Festival de Cannes aura lieu du 17 au 28 mai. On s’attend à une édition complètement renouvelée, notamment suite à l’annonce d’un nouveau partenaire officiel : TikTok. Il est clair que la cérémonie tente de rajeunir son public cette année, malgré ses réticences passées face aux nouveaux codes cinématographiques.

#TikTokShortFilm

Cette année, le festival lance la catégorie #TikTokShortFilm. La compétition permettra à trois tiktokeurs d’obtenir le titre prestigieux de lauréat du Festival de Cannes. Trois prix seront distribués par un jury, composé de professionnels du cinéma et du créateur TikTok, Khaby Lame. L’objectif n’est pas ici de récompenser une trend ou une vidéo virale, mais plutôt une vidéo originale et scénarisée. Pour participer, les tiktokeurs pourront poster des vidéos de 30 secondes à 3 minutes, avant le 8 avril, sous le hashtag #TikTokShortFilm.

"Nous nous réjouissons de ce partenariat avec TikTok qui nous permettra de partager la magie du Festival avec une audience plus large et mondiale, mais tout autant cinéphile", a déclaré Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes.

Les jeunes cinéphiles

Ce partenariat s’inscrit dans une volonté récente de diversifier et rajeunir le public du festival. En 2018, la Croisette avait déjà lancé le pass “3 jours à Cannes”. Ce pass permet aux passionnés du cinéma, de 18 à 28 ans, d’assister aux différentes cérémonies organisées. C’est un premier signe d’ouverture de la cérémonie, qui était traditionnellement réservée aux professionnels du cinéma.

L’intervention de TikTok ne s’arrête pas à cette compétition. La plateforme diffusera également du contenu exclusif du Festival de Cannes (France Télévisions et Brut assureront aussi la diffusion de l’évènement). C’est une première pour le festival qui, jusque 2021 et depuis 1993, était principalement diffusé par Canal+.

L’inclusion de nouveaux codes, que ce soit au niveau du contenu ou des moyens de diffusion, est un tournant pour le déroulement et la réputation du festival. En effet, depuis le boycott de Netflix, l’évènement s’est vu accorder une image un peu rigide, ne voulant pas adapter ses conditions à la plateforme de streaming.

Rejet des plateformes de streaming

En 2017, le festival a introduit une nouvelle condition pour l’octroi des prix : les films récompensés doivent être sortis dans les salles de cinéma françaises. Cette condition exclut donc les films réalisés par Netflix, qui sont majoritairement diffusés directement sur la plateforme, et non au cinéma. Les films Netflix ont quand même été invités dans la catégorie “Hors compétition” du festival, mais le géant du streaming n’a jamais accepté d’y participer.

Comme le souligne le média Quartz, il semble qu’il y a un “gouffre philosophique” entre la Croisette qui valorise la tradition et l’expérience cinématographique, et Netflix qui promeut une expérience à domicile et à la demande.

Certains sont trop ouverts ?

D’autres récompenses cinématographiques, toutes aussi traditionnelles que le Festival de Cannes, ont déjà inclus les plateformes comme Netflix, Amazon et Apple TV. En effet, les films Netflix ont reçu plus de quinze Oscars et cent nominations lors des 19 dernières cérémonies. La Mostra de Venise a également récompensé les créations de la plateforme. En 2021, Jane Campion a décroché le Lion d'argent de la meilleure réalisatrice pour la réalisation du film, “Le pouvoir du chien”. Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, a d’ailleurs critiqué la Mostra pour ces choix, lors d’une conférence de presse de 2021.

"Certains festivals sont les premiers à ouvrir leurs portes un peu trop librement à des gens dont on n’est pas sûr qu’ils souhaitent que le cinéma survive"

Vu ces propos récents, il est étonnant de voir un tel renouvellement des codes à la 75e édition du Festival de Cannes.