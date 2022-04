TikTok, YouTube… L’info RTBF à la conquête des jeunes

Pour tous ces projets, il a fallu adopter les codes et le langage des jeunes générations : beaucoup d’interventions face caméra, un ton plus décontracté voire fun quand c’est possible, mais surtout de la pédagogie.

Face à des réseaux où les fausses informations se répandent à toute vitesse, "c’est important pour nous en tant que média de service public de fournir une info de qualité sur ces plateformes-là", précise Laura Canducci dans notre vidéo en tête d’article.

